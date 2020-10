Zanda a TPI: “Bisogna reintrodurre il finanziamento pubblico ai partiti”

“Il finanziamento pubblico ai partiti – ha detto Luigi Zanda, senatore ed ex tesoriere del Pd, in un’intervista video esclusiva condotta dal direttore di TPI Giulio Gambino – è stato tolto in un momento in cui era necessario farlo perché c’era il bisogno di rispondere ad una domanda popolare ma oggi servirebbe reintrodurlo in forme diverse ma va reintrodotto, per esempio qualcosa di simile di come si fa in Europa con i gruppi parlamentari, non si danno i finanziamenti in mano ai partiti ma ai partiti vengono rimborsate alcune spese essenziali”. E il finanziamento ai giornali? “Sarei meno favorevole”.

“Sulle prospettive sanitarie non sono in grado di dire nulla, se non che i dati europei destano moltissima preoccupazione, sulle conseguenze economiche, e sociali e anche politiche della pandemia credo sia saggio essere molto preoccupati. Sul Governo si può fare sempre meglio e direi che è anche facile parlare dopo, probabilmente bisognava essere più severi”, conclude Zanda.

Qui l’intervista video completa.

