AL MINISTRO DELLA CULTURA GENNARO SANGIULIANO

WGI e 100 autori seguono con attenzione la notizia di eventuali tagli al cinema e all’audiovisivo italiani, un settore che dopo anni di crisi sta finalmente trovando una grande vitalità.

In tutti i paesi avanzati (compresi gli USA) cinema e audiovisivo ricevono forti aiuti pubblici non solo per il loro evidente valore culturale e identitario, ma anche per il ruolo strategico che svolgono nel proiettare l’immagine del paese a livello internazionale. Sembra impossibile e paradossale che proprio l’attuale governo, che di questi valori ha fatto la propria bandiera, sia pronto a mettere in crisi un sistema delicato e complesso che ha radici nella grande storia del cinema italiano. Sperando dunque che non sia questa l’intenzione dei prossimi provvedimenti, WGI e 100autori chiedono un incontro urgente al ministro Sangiuliano per discutere come migliorare e qualificare ulteriormente l’intervento pubblico a sostegno della creatività italiana.