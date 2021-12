Il Viminale spende in calendari e zodiaco

Capodanno si avvicina e il ministero dell’Interno vuol farsi trovare pronto. Ragionando sulle misure di sicurezza per la notte di San Silvestro? Non solo. Il Viminale ha deciso di acquistare 970 calendari olandesi da donare ai dirigenti. E per i più superstiziosi 65 «blocchi zodiaco» per consultare l’oroscopo. Ma non è tutto. Spunta pure una determina per l’acquisto di 600 agende settimanali e 50 giornaliere. Da gennaio, inoltre, i dirigenti avranno a disposizione anche «due firmari in pelle», «due servizi da scrittoio» già acquistati oltre a 200 cucitrici per fogli. Buon anno!

