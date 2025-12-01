Icona app
Politica

Vannacci e il presepe nello zaino militare: l’ultima trovata dell’eurodeputato della Lega | VIDEO

"Noi il presepe ce lo portiamo ovunque, anche nello zaino" afferma l'ex generale in un video postato sui social

di Niccolò Di Francesco
Roberto Vannacci mette il presepe nello zaino militare: è questa l’ultima trovata dell’eurodeputato della Lega. L’ex generale ha mostrato sui suoi profili social una versione portatile del presepe incastonata nella tasca esterna dello zaino e resa visibile da una grossa placca in plexiglas. “Ci sono luoghi, come alcune piazze o scuole, dove il presepe viene tolto o nascosto” afferma l’ex generale nel video. E ancora: “Noi invece lo portiamo sempre con noi”. Il riferimento di Vannacci sembrerebbe essere a Silvia Salis, la sindaca di Genova che ha deciso di non far allestire il tradizionale presepe nel palazzo del Comune ma di sostituirlo con un “villaggio di Babbo Natale”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da ROBERTO VANNACCI (@roberto.vannacci.68)

Non è la prima volta che l’eurodeputato della Lega fa parlare di sé sui social. Di recente, Vannacci aveva commentato il gesto fatto dal ciclista Elia Vivani dopo la conquista dell’oro mondiale scrivendo sui social: “Un’altra decima per l’Italia. Elia Viviani, campione mondiale nel ciclismo su pista, così festeggia il titolo”. Lo stesso sportivo, qualche settimana dopo, aveva replicato all’ex generale affermando: “Chi mi conosce e conosce il ciclismo sa benissimo il significato di quel gesto, e non c’è nemmeno bisogno di spiegarlo. Per quanto riguarda quel tweet valuterò se devo muovermi nei prossimi giorni, visto che sono appena rientrato dalle vacanze”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
