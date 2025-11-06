Elia Viviani replica a Vannacci: “Ma quale Decima Mas, non conosce il ciclismo”. E valuta azioni legali

Dopo giorni di polemiche è arrivata la replica di Elia Viviani all’eurodeputato della Lega Roberto Vannacci. L’ex generale, infatti, aveva commentato il gesto fatto dal ciclista dopo la conquista dell’oro mondiale scrivendo sui social: “Un’altra decima per l’Italia. Elia Viviani, campione mondiale nel ciclismo su pista, così festeggia il titolo”. Viviani, alla sua ultima gara della carriera, aveva infatti fatto il segno X con le braccia per indicare per l’appunto l’imminente ritiro. Vannacci, però, aveva voluto dargli un significato politico attribuendolo per l’appunto alla Decima Mas, unità speciale della Marina italiana che, dopo l’armistizio del 1943, si unì ai nazisti.

UN’ALTRA DECIMA PER L’ITALIA!

Elia Viviani, campione mondiale nel ciclismo su pista, così festeggia il titolo. — Roberto Vannacci (@RoVannacci) October 27, 2025

A giorni di distanza, è stato lo stesso Elia Viviani a fare chiarezza. Intervistato da BiciSport, infatti, il ciclista ha dichiarato: “Chi mi conosce e conosce il ciclismo sa benissimo il significato di quel gesto, e non c’è nemmeno bisogno di spiegarlo. Per quanto riguarda quel tweet valuterò se devo muovermi nei prossimi giorni, visto che sono appena rientrato dalle vacanze”. Anche se non lo ha specificato, quindi, lo sportivo ha lasciato intendere che valuterà se querelare o meno Vannacci.