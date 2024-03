Prende la parola il rappresentante degli studenti e il governatore Rocca se ne va | VIDEO

Prende la parola il rappresentante degli studenti. E il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, abbandona l’aula. È accaduto nel mattino di oggi, mercoledì 6 marzo, durante l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Cassino.

Dopo aver ascoltato l’intervento del rettore, il governatore si è alzato insieme agli altri esponenti di centrodestra e se n’è andato mentre la parola veniva data a Luigi Gaglione, rappresentante degli studenti. Che di colpo si è trovato a parlare davanti in una sala semivuota.

Il gesto del presidente Rocca è stato commentato da Nicola Zingaretti, suo predecessore alla guida della Regione Lazio, che sui social scrive: “Se quando nelle università parlano gli studenti e le studentesse si rimanesse ad ascoltare non sarebbe meglio? Per loro e per il nostro futuro”.

