Umberto Bossi ricoverato in ospedale dopo un malore: come sta, le sue condizioni

Umberto Bossi è stato ricoverato in ospedale dopo un malore che lo ha colpito mentre si trovava nella sua casa di Gemonio, in provincia di Varese. L’ex leader della Lega, a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

Sono stati i medici a consigliare al “Senatur”, 81 anni, il ricovero date le sue precarie condizioni di salute.

Alle recenti elezioni politiche, Umberto Bossi sembrava essere rimasto fuori dal Parlamento per la prima volta dopo 35 anni: poi, invece, a causa di un errore del Viminale, l’ex segretario della Lega era risultato eletto alla Camera.

Bossi, di recente, aveva polemizzato con Matteo Salvini dopo le deludenti percentuali raccolte dal Carroccio alle elezioni politiche.

L’ex leader della Lega, infatti, subito dopo le elezioni aveva promosso il suo “Comitato Nord”, ma era stato successivamente diffidato da Matteo Salvini a non utilizzare il simbolo della Lega per il suo comitato.

La diffida, però, non aveva fermato Bossi che pochi giorni dopo aveva rilanciato: “Il Comitato Nord è il percorso da me indicato per mantenere i principi che hanno reso forte la Lega: difesa del Nord, autonomia e rispetto della militanza”.

Notizia in aggiornamento