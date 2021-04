Protesta contro Erdogan alla Camera: Lorenzin lascia una sedia vuota per von der Leyen

“Un’offesa a tutte le donne ed all’Unione Europea perché offendere von der Leyen significa offendere l’Unione Europea e quello che essa rappresenta sul tema dei diritti umani e delle donne”. Così la deputata Pd Beatrice Lorenzin commenta la disposizione per Ursula von der Leyen all’incontro con il presidente turco Erdogan, lasciando oggi – giovedì 8 aprile – una sedia vuota per protesta al centro dell’Aula della Camera.

L’episodio ha provocato uno strascico di polemiche, tanto che la Commissione europea ha dovuto annunciare nuovi contatti con la Turchia “per garantire che in futuro non accada mai più”. E l’eco è arrivata anche in Italia: a Montecitorio sul caso si è aperto un dibattito.

La condanna verso il gesto di Erdogan e la solidarietà nei confronti della presidente della Commissione Ue da parte dei rappresentanti dei gruppi parlamentari è unanime. E dure sono state le critiche anche al presidente del Consiglio Ue Charles Michel, accusato di non essere stato in grado di reagire prontamente alla situazione.

