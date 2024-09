Il ricordo di Domenico De Masi al TPI Fest 2024 attraverso il libro “Conversazioni sul Futuro”

Al TPI Fest 2024, in programma per il terzo anno consecutivo alla Tettoia Nervi in piazza Lucio Dalla a Bologna, è il momento del dibattito sulle Conversazioni sul Futuro di Domenico De Masi, ovvero il libro che il direttore di TPI Giulio Gambino ha scritto dopo una serie di incontri con il sociologo italiano.

A proposito del volume, Gambino ha dichiarato sul palco del TPI Fest: “Non vogliamo ricordare in modo triste Domenico De Masi. È stato un grandissimo uomo, il libro che ho scritto con lui è stato frutto di un dialogo di due anni inizialmente senza alcuno scopo. Quando purtroppo è venuto a mancare, abbiamo detto adesso è il momento di pubblicarlo. È un linguaggio molto colloquiale, cosa che è stata molto apprezzata”.

“Il nostro incontro è nato da una collaborazione con la nostra rivista. Piano piano siamo diventati sempre più amici e ci siamo ritrovati con le nostre conversazioni a gettare le basi per un libro. Oggi, nel merito di quelli che sono i suoi discorsi, nello smarrimento delle nuove generazioni, leggere una persone come De Masi ti apre gli occhi e ti fa capire come non c’è necessità di lavorare così tanto e guadagnare così poco passando poco tempo con i propri cari, c’è un’alternativa”.

A proposito del mondo del lavoro, Alessandro Di Battista ha ribadito che l’unico modo di garantire dignità ai lavoratori è quello del reddito universale.

“Domenico De Masi aveva una capacità unica di analizzare qualsiasi comunità ” ha affermato Cinzia Monteverdi, presidente e Ad della Società Editoriale Il Fatto Quotidiano che, attraverso Paper First ha editato il libro. “Il libro di Giulio Gambino è stata una sorpresa perché lo possono leggere anche coloro che non lo conoscevano. Ti spiega la grandezza di quest’uomo e la visione lontana che aveva del mondo”.