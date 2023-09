Nicola Fratoianni al TPI Fest 2023: “In Italia manca un partito pacifista, dobbiamo farci i conti”

“L’Europa e i suoi paesi sono parti in causa di questa guerra. Si è assistita a una rinuncia completa a ricoprire qualsiasi ruolo in questo conflitto”:inizia così l’intervento del segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, ospite della seconda serata del TPI Fest 2023, la festa di The Post Internazionale che, per il secondo anno consecutivo, si tiene a Bologna, presso la Tettoia Nervi, in piazza Lucio Dalla.

Alla domanda se abbiamo risposto al popolo italiano che si è informato in modo indipendente sulla guerra e che ha deciso di aderire a un movimento pacifista europeo, Fratoianni risponde: “Dipende da parte di chi. Se parliamo delle alleanze, all’inizio della guerra, nel periodo che ha preceduto le elezioni, abbiamo fatto una scelta elettorale fondata su un ragionamento che si misura con le leggi elettorale. Di fronte alla destra che si presentava, abbiamo cercato il posizionamento che cercava di togliere forse qualche seggio in più a quel tipo di destra. Il Pd ha scelto di non fare alleanze. Però segnalo che la destra aveva l’ambizione di far i 2 terzi in parlamento. Adesso parliamo di premierato”.

Entrando nel merito afferma: “La risposta agli italiani si è misurata con la natura di questa posizione. Chi è contrario radicalmente alla guerra dovrebbe misurarsi col fatto che nn c’è un partito pacifista. Non c’è un movimento. Dobbiamo farci i conti tutti. O ci rimettiamo a ragionare come in questo Paese si riattivi una dinamica di movimento di conflitto sociale o restiamo al palo, non solo sul tema della guerra”.

Su Elly Schlein, Fratoianni dichiara: “Io faccio il tifo per Elly. Quando lei fa proposte come quelle sul salario minimo, io sono contento. Dobbiamo costruire convergenze più ampie possibile”.

TPI FEST 2023

Torna la festa di The Post Internazionale, che per il secondo anno consecutivo si terrà a Bologna. Il TPI Fest si svolgerà da venerdì 22 a domenica 24 settembre 2023 alla “Tettoia Nervi“, in piazza Lucio Dalla, nel cuore pulsante dello storico quartiere della Bolognina.

Tre serate in cui verranno discussi i principali argomenti dell’attualità politica e sociale per un importante momento di confronto sulle idee.

Ospiti alcuni fra i più noti nomi della politica e del giornalismo italiano: da Giuseppe Conte a Elly Schlein, passando per Pier Luigi Bersani, Nicola Fratoianni, Roberto Fico, Galeazzo Bignami, Matteo Lepore, Jeremy Rifkin e tanti altri ancora.

Lo slogan del TPI Fest è: Fatti un’idea. La tua. La manifestazione culturale è patrocinata dal Comune di Bologna e sarà libera e ad ingresso gratuito.

Gli eventi del TPI Fest sono in programma il 22, 23 e 24 settembre 2023, ogni sera a partire dalle 19 fino alle 23,30 circa.