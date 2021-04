Scontro social tra Tommaso Zorzi e Matteo Salvini

È scontro tra Tommaso Zorzi e Matteo Salvini. Il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, e ora opinionista all’Isola dei Famosi, ha commentato la petizione lanciata dal leader della Lega a favore della cancellazione del coprifuoco. Da lì è iniziata la discussione tra i due. “Quell’altro là festeggia – dice Tommaso Zorzi in un video Instagram allegando lo screenshot in cui fa riferimento a Salvini – perché ha 100mila firme sulla sua petizione di mer*a sul coprifuoco, 100mila firme è niente. Le mie storie fanno 100mila visualizzazioni in 20 minuti, è niente, è una disfatta, una tragedia”.

Secondo l’amico #Zorzi, che peraltro mi sta anche simpatico, voi 117.346 che avete firmato per la battaglia #nocoprifuoco per il diritto al lavoro ed alla libertà, siete NIENTE. Io sono “quell’altro là” e la raccolta firme a cui avete aderito è solo una “petizione di merda”… pic.twitter.com/ZmtK4yLcSo — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 28, 2021



La risposta di Matteo Salvini non si è fatta attendere: “Secondo l’amico Zorzi, che peraltro mi sta anche simpatico, voi 116.402 (ad ora) che in 3 giorni avete firmato per la battaglia #nocoprifuoco per il diritto al lavoro ed alla libertà, siete NIENTE – scrive Salvini commentando la provocazione di Tommaso Zorzi – Io sono ‘quell’altro là’ e la raccolta firme a cui avete aderito è solo una ‘petizione di mer*a’ a confronto delle sue importantissime storie Instagram. Se non rispetta me amen, gli chiedo almeno di rispettare voi e la richiesta di libertà e lavoro di migliaia di italiani, meno fortunati di lui“.

Zorzi ha replicato nuovamente all’attacco del leader della Lega: “Rispondo a Matteo Salvini che ancora una volta finge di non capire – dice l’influencer milanese – Caro Matthew, la tua battaglia con Lega per l’abolizione del coprifuoco viene descritta come una grande vittoria perché ha raccolto 100 mila firme. E bravi voi”. E aggiunge: “Invece noi per le oltre 500 mila firme per il DDL Zan cosa dovremmo fare? Ballare T’appartengo sui tacchi mentre prepariamo dei cupcake a forma di ca**o? Chiedo per un amico. Grazie”.

