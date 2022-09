Politici su Tik Tok, l’attacco dell’influencer: “Sparite da questo social, vi prendiamo per il c**o” | VIDEO

Politici su Tik Tok, l’attacco dell’influencer: “Sparite da questo social”

“Non è che siamo così stupidi che ci basta vedere un video su Tik Tok per votarvi”: così l’influencer Emma Galeotti attacca quei politici che hanno deciso di aprire un profilo Tik Tok nel tentativo di conquistare il voto dei più giovani.

Un’operazione che non è piaciuta a molti, ivi inclusa l’influencer 19enne che proprio su Tik Tok ha pubblicato un video in cui fa il verso ai candidati alle prossime elezioni politiche.

Dopo l’ironia, parte l’attacco vero e proprio nei confronti dei leader: “A parte tutto, politici davvero sparite da questo social avete Instagram e Fb, non state qua, non c’entrate niente e fate brutta figura, pensate che la gente che vi mette like e commenti lo fa perché vi supporta. No, è che vi pigliano tutti per il culo, carissimi”.

“Magari qualcuno vi supporta anche – continua Emma Galeotti – ma vi fermo subito: non è che siamo così stupidi che ci basta vedere un video su Tik Tok per votarvi. Date l’idea che noi siamo proprio plasmabili e rincoglioniti. Come se ci passaste un video con delle scritte e delle musichette accattivanti e boom, voto per voi. Ragà, non credo proprio, l’unica cosa che possiamo fare se vi vediamo è prendervi per il culo, quindi se ci volete intrattenere va benissimo, perché vi dico non perdete tempo perché potreste fare molto altro”.