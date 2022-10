Telefonata tra Meloni e Zelensky: “L’ho invitata in Ucraina”

A due giorni dalla fiducia, Giorgia Meloni ha tenuto la sua prima conversazione telefonica con Volodimir Zelensky da presidente del Consiglio. “Ho parlato della situazione attuale nel nostro paese e l’ho invitata a visitare l’Ucraina”, ha detto il presidente ucraino, che ha auspicato “un’ulteriore proficua collaborazione”. “Mi sono congratulato con Giorgia Meloni per la sua nomina a primo ministro italiano”, ha affermato Zelensky su Twitter, aggiungendo che i due hanno discusso “dell’integrazione dell’Ucraina nell’Ue e nella Nato”.

Da parte sua, Meloni “si è detta fiera della grande solidarietà dimostrata dal popolo italiano nei confronti dei cittadini ucraini accolti in Italia”. Inoltre, secondo Palazzo Chigi, ha “auspicato il rinnovo dell’intesa sull’esportazione del grano dai porti ucraini, accordo fondamentale per scongiurare una possibile crisi alimentare”. La presidente del Consiglio ha anche “rinnovato il pieno sostegno del governo italiano a Kiev nel quadro delle alleanze internazionali sul fronte politico, militare, economico, umanitario e per la futura ricostruzione e ha confermato l’impegno dell’Italia per ogni sforzo diplomatico utile alla cessazione dell’aggressione della Federazione Russa ai danni dell’Ucraina”, riporta la nota ufficiale. Durante il dibattito per la fiducia al governo al Senato, Meloni aveva ribadito che “la pace si ottiene proseguendo con il sostegno all’Ucraina, consentendole di difendersi” e non “con la resa”.

Prima della telefonata con Zelensky, oggi Meloni ha anche parlato di Ucraina con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Secondo Palazzo Chigi, “entrambi hanno posto l’accento sulla forte partnership tra Italia e Germania”. “Meloni ha ricordato l’impegno dell’Italia nel sostegno a Kiev sul fronte politico, militare, economico e umanitario e consapevole di come la ricostruzione dell’Ucraina rappresenti un aspetto cruciale”, ha detto la presidenza del Consiglio. I due hanno anche discusso di immigrazione, crescita economica ed energia, “alla luce delle conclusioni dell’ultimo Consiglio europeo” che ha visto una parziale apertura per il tetto ai prezzi del gas. Su questo, Meloni “ha ribadito l’importanza dei passi avanti compiuti a livello europeo e ha ribadito l’urgenza di arrivare, quanto prima, a misure concrete per ridurre i prezzi dell’energia”.