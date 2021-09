La storia di chi da 40 anni si batte per legalizzare la Cannabis

Ogni giorno Marco Perduca si sveglia alle 7 e sa che dovrà contare decine di migliaia di firme. Dal momento in cui lo accende, il cellulare non smette mai di squillare: WhatsApp da parte delle associazioni, mail di esperti o di giornalisti che chiedono disponibilità per le interviste e messaggi sui social da parte di cittadini che vogliono chiarirsi le idee.

Poi subito in strada, davanti ai palazzi delle istituzioni, con cartelli e lettere indirizzate al presidente della Repubblica. Fa sentire la sua voce in tanti modi, spesso con azioni non violente come lunghi scioperi della fame. Sempre di corsa, come una trottola per cercare finanziamenti. Dorme poco Perduca, con troppi pensieri sulle spalle e una piattaforma online che per l’oceanica partecipazione rischia di crashare ogni due per tre.

Ecco, è questa la vita che, come l’ex senatore radicale, stanno conducendo tutti gli uomini e le donne dell’associazione Luca Coscioni e di altre 60 realtà dall’11 settembre, giorno in cui è partita ufficialmente la raccolta firme del referendum abrogativo per la legalizzazione della Cannabis. Un quesito che sostanzialmente intende intervenire sul Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e propone la depenalizzazione per la coltivazione di marijuana e l’eliminazione del ritiro della patente nel caso di possesso di Cannabis.

Un referendum storico per la risonanza che il tema, divisivo per eccellenza, ha al momento in Italia e perché per la prima volta nella storia repubblicana le firme sono state raccolte solo e unicamente online. E in meno di una settimana hanno superato la quota 500mila, necessaria per presentare alla Corte di Cassazione la proposta di referendum. Significa che mezzo milione di persone vogliono legalizzare le droghe leggere. Mezzo milione di persone credono che il carcere non sia la soluzione giusta per gestire le dipendenze.

