Spoleto, consigliere leghista Proietti: “Basta deridere i miei capelli” | VIDEO

“Voglio rendere edotta l’Aula che nei scorsi giorni sono stato attenzionato pubblicamente per la lunghezza, la forma, il colore e il volume dei miei capelli. Non credo che sia accettabile da parte mia il fatto che qualcuno faccia scherno della lunghezza e del volume dei miei capelli. A questi due soggetti voglio consigliare il mio parrucchiere, che non solo è da uomo, ma è anche da donna”. Con queste parole, in aperta polemica, il consigliere comunale leghista di Spoleto, Stefano Proietti, ha informato il consiglio comunale di alcuni episodi in cui è stato preso in giro per la sua capigliatura. La città sta vivendo un periodo di crisi di maggioranza, visto che Fratelli d’Italia ha deciso di passare all’opposizione. Ma durante l’ultimo consiglio comunale si è trovato il tempo di parlare anche della situazione di Proietti, che ha voluto rispondere anche a chi lo ha accusato di aver subito un trapianto di capelli, smentendo la notizia.

