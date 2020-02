George Soros elogia le Sardine e, nel farlo, lancia una frecciata al leader della Lega Matteo Salvini.

Il finanziere, fondatore delle Open Society Foudation, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Il tema del colloquio verteva sul suo libro in uscita, dal titolo Democrazia! Elogio della società aperta.

Nel corso dell’intervista, Soros si è soffermato su diversi movimenti sociali, a partire dal caso Greta Thunberg e i Friday’s for Future.

All’interno di questo discorso, è arrivato un riferimento anche alle Sardine, il movimento nato a Bologna lo scorso 14 novembre e che, con la sua forza dirompente, ha dato un contributo significativo alla vittoria di Stefano Bonaccini su Lucia Borgonzoni alle recenti elezioni regionali in Emilia Romagna.

Quanto a Soros, il magnate ungherese guarda con favore al movimento di Mattia Santori. Parlando dei movimenti sociali, il fondatore della Open Society ha affermato: “Faccio un esempio: le sardine sono state un fenomeno partito dal basso, che ha fatto arrabbiare molto…come si chiama? Ah sì, Salvini. Ma non ci sono solo loro: ad esempio, i sindaci sono diventati molto attivi in tutto il mondo, si sono impegnati nella lotta al cambiamento climatico, alle migrazioni e ad altri fenomeni di politica locale. E questo è successo soprattutto in Europa”.

Soros, insomma, nell’elogiare le Sardine sembra non ricordare il nome di Salvini. Difficile che sia vero, molto più probabile che si tratti di una vera e propria presa in giro del magnate ungherese nei confronti del leader della Lega, sbeffeggiato come fosse un signor nessuno.

Sul web già circolano commenti alla battuta di Soros. Ai sostenitori di Salvini ovviamente non è piaciuta. “Il solito manovratore che fa venire da noi i migranti. Ora si è anche capito chi c’è dietro alle Sardine”, scrivono alcuni utenti.

Sull’altro fronte, la frecciata di Soros è piaciuta molto a chi Salvini proprio non lo ama. “Salvini è stato annientato, e per giunta dall’uomo che attacca di continuo. Brutta giornata per il Capitano”, scrivono alcuni.

Vedremo se Salvini replicherà a questa frecciata di Soros. L’ex ministro dell’Interno non lesina attacchi al finanziere, e aver ricevuto questa stoccata da quello che considera uno dei suoi principali nemici di sicuro non gli avrà fatto piacere.

