Bertolaso: “Come sindaco di Roma sarei un incubo per i cittadini” | VIDEO

Sindaco Roma, Bertolaso: "Sarei un incubo per i cittadini"

“Come sindaco di Roma sarei un incubo per i cittadini”: così Guido Bertolaso commenta la possibilità di candidarsi alle elezioni comunali della Capitale nelle fila del centrodestra.

Intervenuto a L’aria che tira, in onda nella mattinata di giovedì 29 aprile su La7, Bertolaso ha ribadito di non avere nessuna intenzione di candidarsi come sindaco di Roma alle comunali, che si terranno nell’autunno 2021.

“Fare il sindaco di Roma significa ogni giorno giocare una finale di Champions League correndo il rischio di perderla, e per me sarebbe inaccettabile” è stato il ragionamento di Bertolaso.

“Per i romani sarei un sindaco da incubo, vi dovete mettere in testa questo. Io non sono una persona facile, non sono una persona propensa alla mediazione e al compromesso” ha dichiarato l’ex capo della Protezione Civile.

Secondo Bertolaso, che attualmente svolge il ruolo di coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, Roma avrebbe bisogno di una “rivoluzione”.

“Centro storico chiuso ad auto normali e ad auto blu, termovalorizzatori per bruciare i rifiuti, idrogeno verde per i mezzi pubblici, autovelox lungo l’Olimpica, Cristoforo Colombo, l’Ostiense, ganasce per chi parcheggia in seconda fila”: sono alcuni degli interventi che secondo Bertolaso andrebbero messi in pratica, ma che evidentemente lo stesso esperto ritiene di difficile attuazione.

Secondo Bertolaso, infatti, un programma su Roma è “irrealizzabile” e lo “metterebbe contro tutto e contro tutti, meglio che mi dedico alla nipotina”.

Sulle parole di Carlo Calenda, il quale ha dichiarato in un’intervista che Bertolaso come sindaco di Roma farebbe “la fine di Marino”, Bertolaso risponde: “Forse lo dice perché non vuole avermi come concorrente. Io e Marino, che stimo moltissimo come medico, siamo due persone agli antipodi, se mi metto in testa una cosa la faccio, la mia storia lo dimostra”.

