L’ultima apparizione pubblica di Silvio Berlusconi: l’appello per le amministrative dall’ospedale | VIDEO

L’ultima apparizione in video di Silvio Berlusconi: l’appello per le amministrative

Risale al 12 maggio scorso l’ultima apparizione in video di Silvio Berlusconi prima della sua morte, avvenuta oggi, lunedì 12 giugno, dopo l’improvviso peggioramento delle sue condizioni fisiche.

L’ex premier, che pochi giorni prima aveva mandato un videomessaggio, girato sempre dall’ospedale San Raffaele di Milano, alla convention di Forza Italia, il 12 maggio aveva realizzato un ulteriore filmato, diffuso sui social di Forza Italia, per lanciare un appello in vista delle elezioni amministrative in programma il 14 e 15 maggio.

“Un saluto affettuoso a tutti, io sono ancora purtroppo al San Raffaele ma per voi ho messo giacca e camicia” aveva dichiarato nel filmato Silvio Berlusconi in cui appariva piuttosto stanco e sofferente.

L’ex presidente del Consiglio era stato poi dimesso dal San Raffaele lo scorso 19 maggio per essere nuovamente ricoverato nel nosocomio nel primo pomeriggio di venerdì 9 giugno, poi l’improvviso peggioramento e la morte, avvenuta nella mattinata di lunedì 12 giugno.