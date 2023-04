L’ultima apparizione sui social di Berlusconi prima del ricovero: “Vi abbraccio tutti”

L’ultima apparizione sui social di Berlusconi prima del ricovero

Sorridente in mezzo ai tulipani: così si presentava Silvio Berlusconi nell’ultima apparizione social prima del ricovero nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano avvenuto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 5 aprile 2023, a causa di un affanno respiratorio.

Il post è stato pubblicato sul profilo Instagram del Cavaliere in occasione della Domenica delle Palme. “Oggi è la domenica delle Palme, ma per me è anche la festa di tutti i fiori. Io li amo tutti, ma più di tutti amo i tulipani, soprattutto per la varietà dei loro colori. E allora guardate cosa ho combinato: un prato, un grande prato tutto di tulipani a casa mia, vi piacciono? Allora cercherò di farvelo vedere meglio in televisione. Per ora vi tulipano, no scusate ho sbagliato; vi saluto e vi abbraccio tutti!” si legge nella didascalia.

Il Cavaliere, pochi giorni prima, aveva sempre sui social aveva ringraziato i suoi sostenitori per l’affetto e la vicinanza in occasione del suo primo ricovero avvenuto nell’ultima settimana di marzo.

“Ringrazio tutti coloro che in questi giorni hanno voluto dedicarmi un pensiero di vicinanza e affetto. Sono già tornato al lavoro sui temi principali di questi giorni, pronto e determinato a impegnarmi, come sempre ho fatto, per il Paese che amo” aveva scritto il leader di Forza Italia.