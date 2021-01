Silvio Berlusconi ricoverato a Monaco per accertamenti

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è stato ricoverato all’ospedale Cardiocircolatorio di Monaco in seguito a un “problema cardiaco aritmologico”.

Secondo quanto rivelato dall’Ansa, a decidere il ricovero è stato il medico personale dell’ex premier, Alberto Zangrillo, che si è recato d’urgenza a Valbonne, la località vicino a Nizza dove il Cavaliere ha trascorso anche gran parte del lockdown la scorsa primavera.

“Lunedì – ha dichiarato Zangrillo – sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento” e “ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché ho ritenuto prudente non affrontare il trasporto in Italia”.

Prima di Zangrillo, fonti di Forza Italia avevano rassicurato sulle condizioni del Cavaliere, affermando che sarebbe tornato a casa “entro pochi giorni”.

Il 2 settembre scorso, l’ex presidente del Consiglio aveva contratto il Covid e, con l’aggravarsi delle condizioni di salute, era stato costretto al ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano.

Il Cavaliere era stato poi dimesso il 14 settembre dichiarando di aver affrontato “la prova più pericolosa della mia vita” e invitando tutti a non sottovalutare la pericolosità del virus. “Anche stavolta l’ho scampata bella” aveva poi scherzato con i giornalisti.

Notizia in aggiornamento

Potrebbero interessarti Il governo è diventato un'alleanza politica, e Italia Viva non ne fa parte: ecco perché la crisi avrebbe senso (di S. Mentana) Le ombrelline di Renzi: lui parla mentre le "sue" ministre dimissionarie tacciono (di S. Lucarelli) Per Prodi i responsabili ci sono già: “Conte vada in Aula, i voti li trova”