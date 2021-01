Silvio Berlusconi, la malattia: le condizioni del leader di Forza Italia

Di quale malattia soffre Silvio Berlusconi (84 anni)? In molti se lo stanno chiedendo dato che nelle scorse ore l’ex premier è stato ricoverato al Centro cardio toracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato, per degli esami di routine (tornerà a casa tra pochi giorni). L’ex presidente del Consiglio, come rivelato dal suo medico di fiducia, Alberto Zangrillo, soffre di “un problema cardiaco aritmologico. Lunedì – ha spiegato il professore all’Ansa – sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento” e “ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché non ho ritenuto prudente non affrontare il trasporto in Italia”.

Le malattie dell’ex premier

L’ultima malattia che ha colpito Silvio Berlusconi è stato il Covid-19 che il premier ha superato abbastanza agevolmente. Qualche anno fa invece l’annuncio di aver avuto un tumore. “Ho avuto il cancro, non mi fa paura più nulla”, disse raccontando di quando nel maggio del 1997, durante la campagna elettorale per le amministrative, si sottopose ad un’operazione alla prostata per un tumore maligno.

Nel novembre 2006, durante il comizio conclusivo alla kermesse della Casa delle Libertà a Montecatini, Berlusconi ha poi avuto un malore in diretta tv: svenne sul palco ma si riprese poco dopo tanto che si rifiutò di salire sull’ambulanza. Un collasso – disse l’ex premier successivamente – dovuto al caldo, alla stanchezza e agli antibiotici presi per una operazione al menisco, effettuata poche settimane prima in Belgio. Nel 2009 il patron di Mediaset è stato poi ricoverato per 48 ore dopo essere stato colpito da una statuetta scagliata da un uomo in mezzo alla folla natalizia.

Potrebbero interessarti Il governo è diventato un'alleanza politica, e Italia Viva non ne fa parte: ecco perché la crisi avrebbe senso (di S. Mentana) Silvio Berlusconi ricoverato a Monaco per problemi cardiaci Le ombrelline di Renzi: lui parla mentre le "sue" ministre dimissionarie tacciono (di S. Lucarelli)