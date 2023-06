Dalle corna al cucù alla Merkel: le gaffe di Silvio Berlusconi

Imprenditore, presidente di calcio, politico, ma anche gaffeur: Silvio Berlusconi, morto oggi, lunedì 12 giugno, all’età di 86 anni nel corso della lunga vita imprenditoriale e politica è stato autore anche di diverse gaffe, alcune delle quali divenute celebri.

Tra queste si ricordano il gesto delle corna, fatto durante la foto ufficiale del vertice tra i ministri degli Esteri, al quale l’ex premier partecipava ricoprendo in quel momento l’interim della Farnesina, organizzato a Caceres, in Spagna, nel 2022.

Per non parlare di quando, nel giorno in cui Silvio Berlusconi si insediava come presidente di turno del Consiglio dell’Unione Europea, diede del “kapò” al tedesco Martin Schulz e accusando i deputati tedeschi socialisti che lo contestavano di essere dei “turisti della democrazia”.

Nel 2009, nel corso del G20 a Pittsburgh, Silvio Berlusconi fece dei plateali apprezzamenti nei confronti di Michelle Obama, moglie dell’allora presidente Usa Barack, definito dal Cavaliere “abbronzato” in un’altra celebre gaffe, allargando le braccia come gesto di apprezzamento nei confronti della First Lady americana.

Per non parlare di quando l’ex presidente del Consiglio italiano fu rimproverato dalla regina Elisabetta. Berlusconi, infatti, dopo la foto di rito gridò “Mr. Obamaaa” con la sovrana d’Inghilterra che affermò: “Ma perché deve urlare così?”.

A Trieste, nel 2018, Silvio Berlusconi fece uno scherzo all’allora cancelliera Angela Merkel. Al vertice italo-tedesco, infatti, l’ex premier accolse la Merkel nascondendosi dietro il pennone portabandiera e sorprendendo la cancelliera al suo arrivo esclamando: “Sono qui”.