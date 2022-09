“Perché deve urlare così?”: quando la Regina Elisabetta rimproverò Silvio Berlusconi al G20 | VIDEO

Quando la Regina Elisabetta rimproverò Silvio Berlusconi al G20

“Ma perché deve urlare così?”: correva l’anno 2009 quando la Regina Elisabetta II rimproverò l’allora premier italiano Silvio Berlusconi, a Buckingham Palace, dove i grandi del Pianeta si erano riuniti in occasione del G20.

Dopo la foto ufficiale di rito, il Cavaliere si rivolse all’allora presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, chiamandolo con la sua voce inconfondibile: “Mr. Obamaaa”.

La Regina Elisabetta, però, si voltò verso Berlusconi e lo rimproverò: “Ma perché deve urlare così?”, provocando le risate dei presenti.

In breve tempo la scena, che era stata ripresa dalle telecamere, fece il giro del mondo e Buckingham Palace fu costretto a intervenire per smentire che la Regina avesse rimproverato Silvio Berlusconi: “C’era un clima gaio, non c’è stata alcuna gaffe od offesa”.