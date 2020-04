Silvio Berlusconi pubblica una foto in smart working, ma la gaffe non passa inosservata

Anche Silvio Berlusconi in smart working. Come tutti gli italiani, anche l’ex premier ha mostrato via Instagram di essere impegnato alla scrivania, a lavorare da remoto durante la quarantena dettata dall’emergenza Coronavirus. Il Cavaliere, però, la sta trascorrendo a casa di sua figlia Marina, in Provenza. “Sto partecipando ai lavori del Parlamento europeo che è riunito in remoto”, fa sapere Berlusconi nella didascalia Instagram. “Abbiamo discusso e stiamo votando provvedimenti finalizzati a fornire una risposta concreta all’emergenza Covid-19. L’Unione europea deve muoversi rapidamente e con coraggio”.

Ma a destare interesse non è tanto la foto in sé, bensì il particolare che ha immediatamente catturato l’attenzione dei follower e che ha fatto ben presto il giro del web. Alle spalle del leader di Forza Italia, spunta un sedere ritratto in un quadro.

A quel punto, resosi conto della gaffe, Berlusconi ha cancellato il tweet, sostituendolo prontamente con un altro, pressoché identico, se non che questa volta la foto è tagliata.

Ma si sa, il popolo del web adora le gaffe e non è mancato il furbo di turno che ha immortalato il tweet a suon di screenshot, diffondendolo poi sui social.

Potrebbero interessarti Le Sardine scrivono a Conte: “Lombardia inadeguata, governo assuma tutte le competenze sull’emergenza” No della Lega ai Coronabond: ultimo schiaffo populista alla fame degli italiani (di G. Cavalli) Riapertura scuole, Azzolina: "Non a maggio"

Leggi anche:

1. Dopo la rottura con Berlusconi, Francesca Pascale si consola con l’amicizia di Paola Turci / 2. Silvio Berlusconi dona 10 milioni per creare posti di terapia intensiva a Milano