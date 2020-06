“Tr*ia”: Sgarbi offende Carfagna in Aula e viene portato via di peso | VIDEO

“Non può offendere i suoi colleghi, non può pronunciare parolacce”, la vicepresidente della Camera Mara Carfagna, nuovamente offesa dal senatore Vittorio Sgarbi, prima lo ammonisce e poi lo espelle dall’Aula. Il deputato del Gruppo Misto ha usato “parole inaccettabili contro la deputata Bartolozzi, me e le donne”, afferma Carfagna. Sgarbi ha alzato i toni dopo che la deputata di Fi stava replicando al suo intervento precedente durante la discussione del dl carceri, in cui aveva chiesto una commissione d’inchiesta “per la nuova Tangentopoli, la Palamaropoli”.

Sgarbi si è rifiutato di abbandonare l’Emiciclo ed è stato portato via letteralmente di peso fuori dall’Aula della Camera. Il tutto mentre si produceva in improperi nei confronti di lei e della deputata di Fi Giusi Bartolozzi, come “Vaffanc***”, “stro***”, “tro***” ed altre parole incomprensibili dalle tribune.

“Vergogna, Vergogna!”, hanno urlato diversi deputati mentre qualcuno gli diceva “pagliaccio”. Carfagna ha aggiunto: “Ha trasformato quest’Aula in uno show, parolacce anche alle donne”. Qui il video dell’offesa pubblicato da Radio Radio.

L’episodio cade a pochi giorni da un altro scontro che aveva coinvolto Sgarbi e la vicepresidente Carfagna. “Onorevole Sgarbi, indossi la mascherina, non è che qui ci sono 629 imbecilli e uno intelligente”, sono le parole con cui la vicepresidente della Camera rivolgeva in Aula a Vittorio Sbarbi, che si aggirava nell’emiciclo senza mascherina.

Il parlamentare si era tolto la mascherina dicendo di sentirsi male e non poter respirare, dopo una serie di episodi simili in cui si era scagliato contro i politici e il governo che impongono di indossare il dispositivo di sicurezza ingiustamente.

Leggi anche: 1. Sgarbi si infuria e si rifiuta di indossare la mascherina, seduta sospesa alla Camera | VIDEO 2. Deputati di Lega e Fdi tolgono la mascherina, lite alla Camera. Fratoianni: “Voi sputacchiate” | VIDEO 3. Coronavirus, Sgarbi: “Voglio andare a Vo’, voglio andare a Codogno. Non c’è nessun virus, ribellatevi!” | VIDEO

Potrebbero interessarti Minacce ai giornalisti, Lamorgese: “Fenomeno in crescita, coinvolgiamo le prefetture” Bonaccini: "Dal governo 2 miliardi alle Regioni o stop relazioni" Riapertura scuole, blitz di Salvini al ministero dell'Istruzione