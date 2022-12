Sergio Mattarella, biografia: moglie e figli del presidente della Repubblica. Chi sono

Chi sono i figli di Sergio Mattarella e chi era la moglie del presidente della Repubblica? Dopo la rielezione, Mattarella tiene anche quest’anno il suo tradizionale discorso di Capodanno agli italiani, che avviene in un giorno particolare, quello della morte del Papa emerito Benedetto XVI. Ma vediamo insieme la biografia del Capo dello Stato e chi sono moglie e figli.

Biografia

Sergio Mattarella è il quarto figlio di Bernardo Mattarella (1905-1971), politico democristiano cinque volte ministro tra gli anni cinquanta e sessanta, e di Maria Buccellato (1907-2001), entrambi originari di Castellammare del Golfo (TP). Uno dei suoi fratelli era Piersanti Mattarella, che nel 1980 fu assassinato da Cosa nostra mentre era Presidente della Regione Siciliana ( i mandanti mafiosi del suo omicidio furono Totò Riina, Michele Greco, Bernardo Brusca, Bernardo Provenzano, Giuseppe Calò, Francesco Madonia e Nenè Geraci).

Suo padrino di battesimo fu l’amico paterno Salvatore Aldisio, già deputato del Partito Popolare Italiano e ostracizzato dal regime fascista. In gioventù, trasferitosi a Roma a causa degli impegni politici di suo padre, militò tra le file del Movimento Studenti della Gioventù Maschile di Azione Cattolica, del quale fu responsabile come delegato studenti di Roma e poi del Lazio dal 1961 al 1964, collaborando con l’assistente Filippo Gentiloni.

Dopo essersi diplomato al liceo classico San Leone Magno di Roma, istituto religioso dei Fratelli maristi delle scuole, nel 1964 si laureò in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma con il massimo dei voti e la lode. Nel 1967 si iscrisse all’albo degli avvocati nel Foro di Palermo ed esercitò l’avvocatura in un avviato studio legale palermitano specializzato in diritto amministrativo.

Sergio Mattarella intraprese inoltre la carriera accademica presso l’Istituto di Diritto Pubblico dell’Università di Palermo, come collaboratore di Pietro Virga, divenendo nel 1965 assistente di diritto costituzionale, e poi professore associato, insegnando diritto parlamentare sino al 1983, quando fu collocato in aspettativa per il mandato parlamentare.

Sergio Mattarella: chi era la moglie

Chi era la moglie del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella? Il suo nome era Marisa Chiazzese. Il presidente è sempre stato un uomo molto riservato, la cui vita privata è quasi del tutto rimasta estranea al circuito del gossip. Sappiamo però che è vedovo della moglie Marisa Chiazzese, deceduta per malattia nel 2012. Un amore, il loro, che non è mai sfiorito, perlomeno nel cuore e nella memoria di Mattarella.

Il quale ancora oggi le fa omaggio con dei fiori appoggiati sulla tomba, una messa celebrata annualmente nella chiesa romana di Sant’Andrea delle Fratte e un sobrio necrologio, “con affetto immutabile”. La coppia, che si era conosciuta a Palermo, viveva in una casa nella città di Roma. “Abbiamo una piccola casa in affitto a Roma, città nella quale peraltro abitano i miei tre figli Bernardo, Laura e Francesco”.

Il padre di Marisa Mattarella Chiazzese era il noto giurista Lauro Chiazzese, già deputato della Consulta Nazionale fino al giugno 1946. Fu anche segretario regionale della Democrazia Cristiana e dopo aver insegnato diversi anni diritto romano, è stato il Magnifico Rettore dell’Università di Palermo. Marisa aveva una sorella di nome Irma, sposata a sua volta con il fratello maggiore di Sergio, Piersanti Mattarella.

Figli

Sergio Mattarella ha tre figli: due maschi (Francesco e Bernardo) e una femmina (Laura) che ricopre il ruolo di consorte supplente del Presidente della Repubblica. Laura Mattarella (Palermo, 2 dicembre 1968) è un’avvocatessa italiana, figlia del presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e consorte supplente, in carica dal 3 febbraio 2015, rimasto vedovo della moglie Marisa Chiazzese nel 2012. Avvocato di professione, è sposata con Cosimo Comella. La coppia ha tre figli. Il suo esordio come consorte supplente è avvenuto in occasione del ricevimento per la Festa della Repubblica 2015 nei giardini del Quirinale.

Laura è la terza donna nella storia della Repubblica italiana, a ricoprire il ruolo di consorte supplente. Prima di lei era stata la volta di Ernestina Saragat, figlia di Giuseppe, e Marianna Scalfaro figlia di Oscar Luigi. Nata il 2 dicembre del 1968, è anche lei un avvocata e anche lei porta il nome del nonno materno Lauro Chiazzese famoso giurista e rettore dell’Università di Palermo. Della vita privata di Laura Matterella si sa che è sposata con Cosimo Comella e ha tre figli: Manfredi, Maria Chiara e Costanza.

Sul secondogenito, Francesco Matterella, non si sa molto, perché si tratta di un uomo molto riservato. Bernardo Giorgio è nato a Palermo il 3 marzo del 1968 ed è il primogenito di Sergio Matterella e Marisa Chiazzese. Porta il nome del nonno paterno, più volte ministro. Laureato in Legge, ha poi ottenuto un master of laws (University of California at Berkeley, 1992), ed un dottorato di ricerca in Diritto pubblico (Università degli studi di Firenze, 1997).

È professore ordinario presso l’Università Luiss Guido Carli, cattedra di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza. Nel 2014, per volere del ministro Marianna Madia, è passato a capo dell’ufficio legislativo del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.