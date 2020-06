Estorsione e riciclaggio, arrestato l’ex senatore Sergio De Gregorio

Estorsione e riciclaggio, arrestato ex senatore Sergio De Gregorio: 9 arresti in tutto

L’ex senatore Sergio De Gregorio è stato arrestato stamattina a Roma nell’ambito di un’indagine condotta dalla direzione distrettuale antimafia, che riguarda in tutto 9 persone accusate, a vario titolo e in concorso, di estorsione ad alcuni proprietari dei locali in centro, riciclaggio e autoriciclaggio di denaro. Nei confronti dei 9 indagati sono stati emessi dal gip dei provvedimenti cautelari: per De Gregorio è scattata la custodia cautelare in carcere.

Gli agenti hanno anche dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo delle quote sociali, dei conti correnti e del complesso aziendale dei beni facenti parti del patrimonio aziendale di alcune società, oltre a un sequestro di circa 480mila euro.

Chi è Sergio De Gregorio

De Gregorio, nato a Napoli nel 1960, è un giornalista che si è dedicato alla politica, ricoprendo il ruolo di senatore per il Popolo della libertà. Eletto nel 2006 con Italia dei Valori, è stato accusato di essere stato corrotto da Silvio Berlusconi (con un pagamento di 3 milioni di euro, di cui 2 in nero) per passare al centrodestra nel 2007, contribuendo alla caduta del governo guidato da Romano Prodi. In cambio, Berlusconi lo ha sostenuto per diventare presidente della Commissione Difesa del Senato. Questo “scambio” è passato alla storia come “Operazione libertà”. Nel 2013 lo stesso De Gregorio ha ammesso di aver preso quei soldi dall’intermediario Valter Lavitola. Per la compravendita dei parlamentari, Berlusconi venne processato, ma il reato andò poi in prescrizione.

