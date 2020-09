Scuola, test effettuato sul 50% del personale: 13mila i positivi

Circa il 50 per cento del personale scolastico, l’equivalente di circa 500mila tra docenti e non docenti, ha effettuato il test sierologico per il Coronavirus. Di questi circa il 2,6 per cento, pari a 13mila persone, è risultato positivo. È importante sottolineare che il dato (diffuso dal Tg1) non prende in considerazione i 200mila docenti e non docenti delle scuole del Lazio dato che la regione sta effettuando i controlli in autonomia.

I 13mila docenti e non docenti risultati positivi non prenderanno servizio a scuola fino a quando non risulteranno negativi al tampone. I dati sono il risultato della campagna di distribuzione di 2 milioni di test agli istituti scolastici avviata dall’Ufficio del Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri. La Lombardia è la prima regione per numero di test effettuati al personale delle scuole, circa il 70 per cento, all’ultimo posto troviamo invece la Sardegna con solo il 5 per cento.

