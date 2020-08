Scuola, l’annuncio del ministro Azzolina: “Assumeremo 85mila insegnanti”

Nuove opportunità di lavoro per la scuola. Secondo il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, saranno assunti 85mila nuovi insegnanti a tempo indeterminato. “Me lo ha comunicato il ministro Gualtieri”, ha spiegato Azzolina in diretta tv, a La7, ospite al programma “In Onda”. La scuola è sicuramente uno dei settori maggiormente danneggiati dalla pandemia, motivo per cui è importante ripartire in fretta. Gli insegnanti da assumere si uniranno agli 11mila amministrativi (nella maggioranza bidelli). I concorsi partiranno dai primi di ottobre secondo Azzolina, nel frattempo i docenti saranno assunti in parte con delle graduatorie a esaurimento, in parte anche con le graduatorie dei vecchi concorsi. A questi bisognerà sommare anche gli “assunti Covid”, altri 40mila insegnanti assunti da settembre a luglio ma che, in caso di nuovo lockdown, verranno licenziati senza indennità. Azzolina ha assicurato che la piattaforma per l’iscrizione alle Graduatorie funziona perfettamente e che “entro l’inizio di settembre avremo perfezionato la graduatoria e saremo pronti a mandare i precari in cattedra”.

E intanto si parla del ritorno a scuola, dalle modalità di ingresso e di uscita all’igienizzazione degli spazi. Il Ministero dell’Istruzione ha firmato, con le organizzazioni sindacali, il Protocollo per garantire l’avvio dell’anno scolastico in totale sicurezza, un documento che offre regole alle istituzioni scolastiche. “Un accordo importante – commenta la ministra Azzolina – che contiene le misure da adottare per garantire la tutela della salute di studentesse, studenti e personale, ma anche impegni che guardano al futuro e al miglioramento della scuola come il contrasto delle classi cosiddette ‘pollaio’, una battaglia che porto avanti da tempo e che rappresenta per me una priorità”.

