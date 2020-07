Quando Piero Angela elogiava in tv i “banchi di Azzolina” | VIDEO

Nel 2015 Piero Angela portava a esempio di scuola innovativa un istituto nel quale si utilizzavano i banchi tanto cari oggi alla ministra Lucia Azzolina: quelli singoli e con le rotelle. Il video risale al luglio 2015: puntata del programma tv Superquark, in onda su Rai Uno, condotto dallo stesso Piero Angela. Nella clip si elogiano le metodologie “innovative” dell’istituto Majorana di Brindisi, che appunto – come si vede nelle immagini – utilizza i banchi oggi ribattezzati “banchi di Azzolina”.

Il tema è oggi di stretta attualità, dopo il bando, voluto dalla ministra, per dotare le scuole di nuovi banchi in vista del nuovo anno scolastico, al via il 14 settembre. Azzolina ha stimato un fabbisogno di circa 2,5 milioni di postazioni, di cui una parte dovrebbero essere banchi singoli con rotelle: una tipologia che, secondo la ministra, coniuga la possibilità di offrire metodologie didattiche innovativa con la necessità di rispettare il distanziamento sociale suggerito dal Comitato tecnico-scientifico.

