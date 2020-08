Scontro Santanché-Gambino sulla riapertura delle scuole: “Lei vive in un altro Paese”. “E lei al Twiga”

Scontro Santanché-Gambino a In Onda

Scontro in Diretta a In Onda, il programma serale di La7, tra il direttore di TPI Giulio Gambino e la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanché. Sul tema della riapertura delle scuole, Gambino ha osservato: “Posto che non si potrà ritornare alla normalità domani, la Didattica a distanza rappresenta una buona soluzione, un piano B, nel caso in cui si presentino dei problemi dopo le riaperture. Se chi ha necessità sarà costretto a ricorrervi, non succederà nulla”. Ma Santanché, in disaccordo, ha obiettato: “Cosa sta dicendo, è matto, lei vive in un altro Paese”. “E lei vive al Twiga”, ha replicato allora Gambino.

