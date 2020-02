Sardine a Napoli: il leader Mattia Santori contestato, se ne va | VIDEO

È diventato virale il video che mostra il leader delle Sardine Mattia Santori mentre viene contestato da alcuni ragazzi in occasione di una manifestazione del movimento che si è tenuta a Napoli nella serata di mercoledì 18 febbraio.

Nel video si vede Santori che viene criticato da precari ed esponenti di Potere al Popolo per la sua vicinanza al Pd e per l’assenza di una critica nei confronti delle politiche del Partito Democratico.

Il leader delle Sardine, però, preferisce non rispondere alla provocazioni: nel filmato, infatti, si vede Santori che si gira e se ne va dalla parte opposta dei contestatori.

Successivamente, Santori ha spiegato di essersene andato perché “Non ho avuto uno scambio di idee perché non mi hanno lasciato parlare. Sono cose premeditate e non mi stupisce. Quelli con cui ho parlato io non sono sardine o comunque non hanno capito cosa vuol dire essere Sardine”.

“Dire che noi abbiamo sostenuto il Pd non è vero e non ha senso” ha poi dichiarato Santori.

Secondo Santori qualcuno ha voluto “strumentalizzare alcune questioni: Benetton, Erasmus, Minniti, Bonaccini” perché “gli fa comodo”.

L’intervista di TPI a Mattia Ciappi: “Tanti altri faranno come me”