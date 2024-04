“A Londra c’è Times Square”: la clamorosa gaffe del ministro della Cultura Sangiuliano | VIDEO

“Quando uno pensa a Parigi pensa agli Champs-Élysées e all’Arco di Trionfo, quando uno pensa a Londra pensa a Times Square”. È la clamorosa gaffe in cui è inciampato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, durante una conferenza stampa oggi, mercoledì 3 aprile.

Sangiuliano stava partecipando alla presentazione della nuova “passeggiata archeologica” che verrà costruita nella zona dei Fori Imperiali a Roma. Rispondendo alla domanda di un giornalista, il ministro ha definito i Fori uno dei “luoghi iconici” della Città Eterna e ha voluto chiarire il concetto facendo un paragone con altre capitali europee.

Ma ha fatto confusione. Times Square, infatti, è una delle strade più celebri di New York, non di Londra, dove invece tra i siti più “iconici” si possono annoverare Piccadilly Circus, Trafalgar Square o il Big Ben.

Il ministro della cultura Sangiuliano: “quando uno pensa a Londra, pensa a Times Square” pic.twitter.com/oLQ5nfphM2 — Trash Italiano (@trash_italiano) April 3, 2024

Il video del lapsus è diventato virale sui social network, dove molti utenti accusano Sangiuliano rispetto alla carica di ministro della Cultura.

Non è la prima volta che l’ex direttore del Tg2 si rende protagonista di gaffe virali. La scorsa estate il ministro aveva partecipato in qualità di giurato alla finale del Premio Strega e aveva candidamente ammesso di non aver nemmeno letto i libri finalisti.