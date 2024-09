Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha sventolato in tv – durante la sua intervista la Tg1 – gli estratti conto della sua carta di credito personale che dimostrerebbero che a pagare i viaggi di Maria Rosaria Boccia non era il Ministero con soldi pubblici ma lui personalmente attingendo al proprio conto corrente. Ma ci sono ulteriori elementi che stanno emergendo nell’operato del ministro che potrebbero necessitare di nuovi chiarimenti.

Come riferito dalla stessa Boccia nel colloquio con il quotidiano La Stampa, lei e Sangiuliano hanno viaggiato insieme non solo per partecipare a eventi di carattere istituzionale ma anche per trasferte personali, tra cui eventi privati riferibili solo alla donna.

“Siamo andati al concerto dei Coldplay, al concerto de Il Volo. Da Roma siamo arrivati in macchina fino a Pompei. Siamo andati a eventi miei personali e privati, dove lui ha voluto presenziare. Un evento alla base dell’Aeronautica a Roma”, racconta Boccia.

“Ci sono foto, video e chat con le persone che ci stavano aspettando”, conferma: “Ad esempio al concerto de Il Volo c’era il capo segreteria che ci attendeva con un amico”.

Secondo il quotidiano La Repubblica, “ci sono un registro e una scatola nera che possono inguaiare definitivamente il ministro”. Si tratta del registro che contiene tutti i percorsi di viaggio dell’auto di scorta di Sangiuliano.

Al giornale diretto da Maurizio Molinari risulta che in più di un’occasione il ministro avrebbe fatto allungare il percorso dell’auto per passare a prendere Boccia a casa sua a Pompei e “portarla con sé in giro per l’Italia”.

Sarebbero documentati viaggi in Puglia, in Liguria (dove Boccia ha festeggiato , in Sicilia, oltre al già citato concerto dei Coldplay (a Roma) a quello de Il Volo.

La circostanza potrebbe essere finire all’attenzione della magistratura. È infatti ormai probabile l’apertura di un fascicolo d’inchiesta sulla vicenda Sangiuliano-Boccia, dopo che il deputato di Avs Angelo Bonelli ha presentato un esposto: “Accreditare una persona che non aveva nessun ruolo utilizzando servizi dello Stato, andando ospite di organizzazioni e amministrazioni locali, facendo in modo che la dottoressa Boccia venisse a conoscenza di atti riservati della Pubblica amministrazione sono fatti di una gravità inaudita”, attacca il co-leader di Alleanza Verdi e Sinistra.