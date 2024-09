Il caso Sangiuliano-Boccia finisce in Procura: Bonelli (Avs) presenta un esposto

Il caso Sangiuliano-Boccia finisce in Procura. Angelo Bonelli, co-leader di Alleanza Verdi e Sinistra, ha infatti presentato un esposto all’autorità giudiziaria di Roma: in questa vicenda – dice – “c’è qualcosa che non torna, la Procura valuti se c’è rilevanza penale”.

Nell’atto di 12 pagine, consegnato al posto di Polizia di Stato della Camera e indirizzato al Procuratore Capo di Roma, Francesco Lo Voi, il deputato di Avs ricostruisce il caso allegando diversi articoli di stampa, nonché i post e le storie pubblicati su Instagram da Maria Rosaria Boccia.

Bonelli definisce “imbarazzante” l’intervista al Tg1 rilasciata dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano nella serata di ieri, giovedì 5 settembre: “Sangiuliano – attacca – non deve chiedere scusa alla moglie e a Meloni ma agli italiani, perché accreditare una persona che non aveva nessun ruolo utilizzando servizi dello Stato, andando ospite di organizzazioni e amministrazioni locali, facendo in modo che la dottoressa Boccia venisse a conoscenza di atti riservati della Pubblica amministrazione sono fatti di una gravità inaudita”.

“Siccome la premier Meloni difende l’indifendibile non mi resta che rivolgermi ancora alla autorità giudiziaria”, sottolinea il co-leader di Avs.