Salvini è sbarcato su TikTok, il social network del momento. E ha già pubblicato i primi video

Salvini su TikTok, i primi video

Matteo Salvini è il primo leader politico italiani a sbarcare su TikTok, il social network del momento, e ha già pubblicato i primi video. Il segretario della Lega ad oggi, 12 novembre 2019, ha caricato sulla piattaforma due brevi filmati: uno in cui stringe la mano ai carabinieri e un altro in cui, inquadrato in primissimo piano, parla di immigrazione. I follower dell’ex vicepremier al momento sono ancora pochi, circa 700, e solo 400 i “Mi piace” ricevuti. Ma si tratta di numeri ottenuti nel giro di poche ore.

TikTok, di proprietà cinese, disponibile su dispositivi mobili per gli utenti Android e iOs, è un social network che consente la pubblicazione di brevi clip video di durata variabile, tra 15 e 60 secondi. La piattaforma è ricca di video divertenti di utenti che girano scene comiche o si esibiscono cantando. Ma non mancano account di testate giornalistiche e società di calcio, come le italiane Inter e Roma.

L’arrivo di Salvini su TikTok desta particolare interesse perché il leader della Lega è l’esponente politico che meglio utilizza i social network. È anche grazie alla rete che l’ex ministro dell’Interno ha ottenuto livelli record di consenso e visibilità. Su Facebook Salvini ha raggiunto 3,8 milioni di fan. Su Instagram è a quota 1,8 milioni. Su Twitter ha 1,1 milioni di fan.

L’account di Salvini su TikTok è @matteosalviniufficiale accompagnato dall’hashtag #primagliitaliani. Nel primo video, pubblicato oggi, in camicia bianca il segretario leghista stringe la mano a una decina di carabinieri. “Onore alle forze dell’Ordine”, è il titolo della clip con sottofondo musicale. Nel secondo video invece viene ripreso un intervento televisivo, durante la tramissione di La7 Non è l’Arena, condotta da Massimo Giletti. Nel breve filmato, ancora con musica in sottofondo, Salvini afferma: “In italia si arriva con i documenti se si ha diritto, altrimenti si torna da dove si è partiti, così funziona in un Paese civile”.

In poche ore i primi due video di Salvini su TikTok hanno ottenuto migliaia di visualizzazioni. Oltre 5mila il filmato del saluto ai carabinieri. Quasi 4mila l’intervento in tv sull’immigrazione.

