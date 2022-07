Sta facendo discutere, e a tratti sorridere, in queste ore il video, diventate virale, estratto da un comizio di Matteo Salvini nel quale il leader della Lega torna a scagliarsi contro la fantomatica teoria gender. L’ex ministro, già in piena campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre, ha denunciato: “In una scuola elementare, e anche in una media, fanno l’appello per cognome per non discriminare qualche bambino che a sette anni magari si sente fluido. Questo non è futuro, è una follia”.

Il video, rilanciato su Twitter dalla collega Charlotte Matteini, è tratto da un comizio elettorale di Salvini dal palco di Domodossola. Molti utenti sui social hanno criticato le parole del numero uno della Lega, facendogli notare come da sempre a scuola l’appello si fa utilizzando il cognome, e non certo perché sottomessi alla “lobby gay”.

