Salvini: “Ho le braghe corte, mangio le salsicce e sudo, mica come quelli del Pd che non sudano mai” | VIDEO

Salvini: “Ho le braghe corte, mangio le salsicce e sudo” | VIDEO

“Mi faccio la barba, c’ho le braghe corte, mangio le salsicce e sudo, mica come quelli del Pd che non sudano mai”: è quanto dichiarato da Matteo Salvini nel corso di un comizio elettorale a Domodossola, diventato virale sul web.

“Sì, c’ho le braghe corte, mangio le salsicce e sudo” – Matteo Salvini, manifesto programmatico #candidatichedavvero pic.twitter.com/efJbDG4Nw7 — nonleggerlo (@nonleggerlo) July 24, 2022

“Pensandoci, non ho mai visto Letta sudato” ha aggiunto il leader della Lega con il segretario del Pd che ha immediatamente risposto su Twitter: “Apperò. Irrompe il sudore. Se si parte così dove si può arrivare?”.

Apperò. Irrompe il #sudore. Se si parte così dove si può arrivare? https://t.co/NgGwxQDI3X — Enrico Letta (@EnricoLetta) July 24, 2022

Nel corso del suo intervento, poi, Salvini ha dichiarato che alle politiche del “25 settembre vincerà il centrodestra e la Lega sarà il primo partito”.

“Chi non vota è complice del fallimento del nostro Paese” ha aggiunto il segretario del Carroccio, che poi ha sottolineato: “Chi sperava nella divisione del centrodestra è rimasto deluso. Mentre ora a sinistra si stanno prendendo a schiaffoni. I giornalisti come al solito non hanno capito una mazza”.