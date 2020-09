Salvini sul No di Giorgetti al referendum: “La Lega non è una caserma”

Il leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto sull’uscita dell’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti che ha annunciato che voterà no al referendum sul taglio dei parlamentari (leggi qui cosa prevede la riforma e come funziona il referendum) contrariamente all’orientamento prevalente nel partito. Il leader ha negato che quello di Giorgetti sia uno “strappo”.

Da Matera, dove si trova per un comizio, Salvini ha detto: “Il referendum è il trionfo della democrazia. La Lega fortunatamente non è una caserma”. Poi ha aggiunto: “Il referendum è il trionfo della democrazia, la Lega non è una caserma a differenza di altri movimenti siamo uomini e donne liberi. La posizione del movimento e mia è quella del sì per coerenza, non voglio fare come un Renzi qualunque che prima vota no e poi per salvare la poltrona vota sì”.

Secondo quanto riferito da Ticino notizie, Giorgetti ha ribadito di votare No “convintamente”.

Leggi anche: 1. Il Referendum delle bugie: tutti vorrebbero votare il contrario di quello che dicono / 2. Quando il taglio dei parlamentari piaceva a tutti. Da Bozzi a Renzi: i tentativi falliti di riforma / 3. La politologa Urbinati a TPI: “Taglio dei parlamentari? Così il M5S favorisce la casta” / 4. Referendum: il PD alla ricerca di una difficile sintesi tra sostenitori del Sì e del No

Tutte le notizie sul referendum del 20-21 settembre

Potrebbero interessarti “Alla Ferragni mando un bacione”. Salvini commenta la frase dell’influencer sul caso Willy Inchiesta sui fondi della Lega: spunta una fiduciaria panamense in Svizzera Bonaccini: “Io segretario del Pd? Non ora. Renzi se vuole torni, senza Mes governo a rischio”