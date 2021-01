Matteo Salvini è arrivato oggi in via D’Amelio, a Palermo, dove furono uccisi Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta, indossando una mascherina con l’immagine del magistrato e una frase da lui pronunciata prima di morire.

“Questa mascherina me l’ha regalata l’assessore Alberto Samonà e per questo lo ringrazio”. ha dichiarato Salvini. Il leader della Lega ha poi spiegato le ragioni della sua visita in via D’Amelio: “Ogni volta che vengo a Palermo lo ritengo un dovere civico e umano, da italiano e da ministro che ha combattuto la mafia e quindi per ricordare un grande uomo di giustizia e le donne e gli uomini della scorta. Mi sembra il minimo. Poi ci sarà una giornata densa d’incontri ma mi sembrava giusto partire da qui”.

