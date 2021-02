La nuova sottosegretaria alla Difesa è la leghista Stefania Pucciarelli

Le nomine dei 39 sottosegretari del governo Draghi fanno discutere: tra queste, quella di Stefania Pucciarelli, la senatrice leghista celebre per il suo “mi piace” alla proposta di un “forno per i migranti”, che adesso andrà a ricoprire l’incarico di vice-ministra della Difesa insieme al forzista Giorgio Mulè.

A novembre 2018, durante il primo governo Conte, Pucciarelli è stata eletta presidente della Commissione per la tutela dei Diritti Umani in Senato, carica ricoperta in precedenza dal senatore del Pd e docente universitario Luigi Manconi. Già allora la nomina attirò diverse critiche per le posizioni omofobe e xenofe della senatrice, che si era distinta in passata per le uscite spesso violente verso migranti, nomadi o coppie gay.

Pucciarelli sui social attaccava “le zecche dei centri sociali” e chiamava “zingari” i rom. Prima di guidare la Commissione per la tutela dei diritti umani aveva pubblicato la foto di una ruspa che distruggeva un campo nomadi a Castelnuovo Magra, in Liguria, accompagnata dalla frase: “Un passo avanti per la legalità”. Celebre poi il suo “mi piace”, a giugno 2017, al commento di un utente che su Facebook proponeva forni per i migranti.

“Certe persone andrebbero eliminate dalla graduatoria dal tenore di vita che hanno. E poi vogliono la casa popolare. Un forno gli darei”, recitava il commento. L’autore del post era stato Davide Tempone, di Sarzana, indagato per il reato di discriminazione, odio razziale ed apologia del genocidio.

A novembre 2019 ha diffuso su Facebook un video in cui raccontava il suo viaggio in treno da La Spezia a Torino, accompagnato dalla scritta: “Unica italiana in un vagone di stranieri privi di biglietto. Grazie Pd. Grazie Renzi. E ora grazie a Giuseppi e ai 5S”. Ma adesso è al governo sia con il Pd che con i renziani, e sarà sottosegretaria del ministro della Difesa in quota dem Lorenzo Guerini.

Leggi anche: 1. Governo Draghi: l’elenco completo dei sottosegretari e viceministri 2. Draghi nomina sottosegretario al Viminale l’uomo dei decreti sicurezza: il leghista Nicola Molteni 3. Parla il padre di Lucia Borgonzoni: “Deve ricordare che la cultura è il contrario della xenofobia”

Potrebbero interessarti Rebecchi (CGIL) a TPI: “Draghi assegni con urgenza la delega allo Sport” Crede di citare Dante, in realtà è Topolino: la gaffe del neo sottosegretario leghista all’Istruzione Salvini: “Lockdown a Pasqua irrispettoso”. Zingaretti gli risponde: “Continua a sbagliare”