Roma, Stefano: “Disponibile a correre da sindaco, non rivoterei Raggi”

“Non rivoterei Virginia Raggi”: non usa mezzi termini Enrico Stefano, consigliere comunale del M5S e presidente della commissione Mobilità, il quale si dice anche disponibile a candidarsi per il Movimento come sindaco di Roma.

Intervenuto al Morning Show di Radio Globo, Stefano già da tempo si è schierato contro Virginia Raggi chiedendo, insieme ai colleghi Marco Terranova, Donatella Iorio, Angelo Sturni e Alessandra Agnello, che al posto dell’attuale sindaca di Roma vi sia un candidato “capace di unire”.

I due appena pochi giorni fa avevano avuto un battibecco a distanza riguardo i lavori sulla viabilità a via La Spezia, che stanno creando non pochi problemi di traffico nella zona di San Giovanni.

Il progetto della nuova viabilità, benedetto da Stefano, è stato poi bocciato da Virginia Raggi dopo le contestazioni dei residenti. “Non sto nella sua testa, ma sicuramente non gli sto simpatico visto che oso mettere in discussione il modo in cui si è ricandidata” aveva dichiarato il presidente della commissione Mobilità del comune capitolino, che poi aveva accusato la sindaca di “distruggere mesi e mesi di lavoro per non perdere qualche voto” e di “prendersi i meriti quando le cose vanno bene, attaccando gli altri quando vanno (apparentemente) male”.

