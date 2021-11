Dalla Maggioni alla von Furstenberg: la Roma che conta alla corte di Lady Di Maio

Piccole fidanzate crescono. Di importanza strategica. Da Giovanni Malagò a Monica Maggioni, dall’avvocato d’affari Sergio Starace (fratello dell’ex ambasciatore a Mosca) al membro del board Bnl, Pizzarotti e Italgas Giandomenico Magliano (ex ambasciatore a Parigi), dalla vicepresidente di Sorgente Group Paola Mainetti alle dame ingioiellate come Ira von Furstenberg, la Roma che conta ha ben capito l’importanza di omaggiare la compagna di Luigi Di Maio.

Presidente onoraria dell’associazione Consorti del Mae, che riunisce le mogli di ambasciatori e diplomatici della Farnesina, per il suo libro Il suono della bellezza Virginia Saba ha goduto di una presentazione in settembre al Circolo degli esteri e di un parterre molto chic in ottobre al Canottieri Aniene, storico circolo di Giovanni Malagò. Tra baciamani e applausi, si dice che anche la Maggioni abbia voluto incontrarla quest’estate per propiziare la sua nomina al Tg1.

Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui.