Con la crisi di governo salta l’uscita del libro “Rocco Casalino: autobiografia di un portavoce”

Crisi di governo, stop al libro di Rocco Casalino

Con la crisi politica salta l’uscita del libro di Rocco Casalino. Il portavoce del premier Giuseppe Conte stava proprio per sbarcare in libreria con la sua prima autobiografia dal titolo Rocco Casalino, Il portavoce. Il volume, edito da Piemme, sarebbe dovuto uscire il 23 febbraio al prezzo di 17 euro, come anticipato da Giornalettismo, ma la storia “di uno degli uomini più decisivi degli ultimi anni” dovrà attendere che si risolva la crisi sul destino di Conte.

Racconti, segreti sulla sua vita dentro e fuori la politica partendo proprio dalla Puglia, terra di origine che condivide con il premier Conte, senza tralasciare l’esperienza in tv del Grande Fratello. È quello che promette di raccontare con il suo libro Casalino. Una descrizione parziale è stata inviata con la newsletter della casa editrice Piemme del gruppo Mondadori: “Rocco studia duramente, è il più bravo della classe, la matematica gli piace e gli riesce facile. Così, tornato in Italia, si iscrive alla facoltà di ingegneria”. E poi, “tante vite vissute, tante lezioni imparate, tanta fame di farcela a tutti i costi: per diventare il portavoce di Giuseppe Conte e uno degli uomini più decisivi di questi anni. E se sono orgoglioso di dove sono arrivato non è tanto per il ruolo che ricopro ma perché non dimentico mai da dove sono partito”. Su Ibs e Mondadori Store la copertina non c’è, ma il titolo sì fa sapere Repubblica. Sul sito dell’editore Piemme invece la descrizione dell’autobiografia è stata rimossa. “La pagina potrebbe non esistere più oppure l’indirizzo non è corretto”. E così, dopo lo stop all’uscita del libro del ministro Roberto Speranza sul Covid Perchè guariremo a ottobre, anche il libro di Rocco Casalino è costretto ad aspettare. Non ci resta che attendere.

Leggi anche: 1. Rocco Casalino: “Vengo sminuito e screditato per quei tre mesi al Grande Fratello”; // 2. Rocco Casalino è in isolamento fiduciario dopo che il compagno è risultato positivo al Covid. Poi ammette: “Sono positivo” (di Selvaggia Lucarelli); // 3. Covid, posticipata l’uscita del libro di Speranza sulla pandemia: “Sarà distribuito quando il ministro avrà tempo”. Ma è giallo

Potrebbero interessarti Elezioni a Roma: cosa cambia con la crisi di governo Carelli (M5S): “Lascio il Movimento. Ha perso la sua anima” Qui Radio Colle, ultimatum di Mattarella ai partiti: “Datemi una soluzione entro stasera o faccio io” (di M. Antonellis)