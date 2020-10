Covid, posticipata l’uscita del libro del ministro Speranza: è giallo

È giallo sul libro del ministro Roberto Speranza, la cui uscita è stata posticipata per motivi che non sono stati chiariti dall’editore: il volume, che affronta il tema della pandemia di Covid e il cui titolo è Perchè guariremo, sarebbe dovuto uscire giovedì 22 ottobre, ma nelle librerie in realtà non è mai arrivato. In molti hanno ipotizzato che, visto l’aumento esponenziale dei casi di Coronavirus in Italia, il ministro abbia scelto di rimandare l’uscita del libro perché ritenuta inopportuna in un momento così delicato.

Tuttavia non vi sono certezze, a parte il fatto che la casa editrice Feltrinelli ha deciso di posticiparne l’uscita. “La messa in vendita subirà un ritardo” dichiara attraverso una nota Massimo Pellegrino, direttore commerciale Giangiacomo Feltrinelli Editore. “Invitiamo i librai a non rendere il libro, ma a tenerlo nei propri magazzini, fino a quando, auspicabilmente in tempi brevissimi, verrà comunicata la nuova data di messa in vendita” si legge ancora nel comunicato in cui non vengono comunque specificati i motivi del rinvio. A tentare di fare luce sulla vicenda è stato il portavoce del ministro, Nicola Del Duce, che ha dichiarato: “Il libro è stato pensato per aprire un dibattito sul futuro del Servizio Sanitario Nazionale. E i suoi proventi sono destinati alla rete degli Irccs. Sarà pubblicato quando il ministro avrà tempo da dedicare alla sua presentazione. Oggi ogni energia è impegnata nella gestione dell’emergenza”.

