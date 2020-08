Giustizia, Cdm approva la riforma del Csm

Via libera del Consiglio dei ministri al ddl delega sulla riforma del Csm. Lo si apprende oggi – venerdì 7 agosto – da fonti governative.

Cosa prevede la riforma

In particolare, la riforma del Consiglio superiore della magistratura approvata in Consiglio dei ministri fissa “criteri oggettivi e meritocratici di assegnazione degli incarichi”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

I commenti

“Sono molto orgoglioso di questa riforma, molto importante per il buon funzionamento del Csm. Voglio chiarire che l’obiettivo è scardinare quanto più possibile il sistema creato con le degenerazioni del correntismo”, ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede in conferenza stampa al termine del Cdm che ha approvato la riforma del Csm. Riforma “essenziale anche in assenza degli scandali”, dice, ma che rappresenta un “passo importante per ricostruire la credibilità della magistratura agli occhi dei cittadini”.

