La campagna d’Africa di Matteo: Renzi riparte per Senegal e Kenya

Nonostante la pandemia ancora in corso e le polemiche scatenate dalle sue ultime trasferte in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi, Matteo Renzi è pronto a rimettersi in viaggio, stavolta per raggiungere Senegal e Kenya, cui si potrebbe aggiungere una tappa in Ruanda. A dare la notizia è un articolo pubblicato oggi sul Fatto quotidiano a firma di Tommaso Rodano, secondo il quale “la partenza per Dakar dovrebbe essere imminente, forse subito dopo il 20 marzo”, quando si terrà l’assemblea nazionale di Italia Viva.

Cosa spinge Renzi a recarsi in viaggio nei due Paesi africani? Stavolta, il leader di Italia Viva non parteciperà a conferenze retribuite, come invece era accaduto a Riad, quando il senatore, parlando con Mohammad bin Salman, il principe ereditario della famiglia reale saudita (accusato dalla Cia di essere il mandante dell’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi), disse che l’Arabia Saudita sarebbe potuta diventare il centro di un “nuovo Rinascimento”.

I viaggi di Renzi in Senegal e Kenya sono stati programmati per rinsaldare il capitale di rapporti personali e relazioni istituzionali che si è costruito nel corso della sua carriera politica. Il senatore incontrerà il presidente senegalese Macky Sall e dovrebbe incontrare anche Uhuru Kenyatta, presidente del Kenya.

Smentita la presenza al fianco del leader di Iv di imprenditori italiani, come era accaduto invece per il suo recente viaggio a Dubai. Renzi, in quel caso, era partito insieme all’amico Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti. Il senatore di Rignano, che non ha chiarito la ragione di quel viaggio negli Emirati pur specificando di aver avuto un “ottimo motivo” per partire, ha annunciato la querela a La Stampa e TPI.it che avevano riportato la notizia, mai smentita.

Leggi anche: 1. Renzi in Arabia Saudita, parla il senatore grillino Ferrara a TPI: “Casellati ha sospeso la mia interrogazione urgente per chiarire quel viaggio” /2. 5 domande a cui Matteo Renzi deve rispondere (a un giornalista) /3. Quella intervista esclusiva di Renzi a Renzi sul conflitto d’interenzi in Arabia Saudita (di Luca Telese) /4. Omicidio Khashoggi, la fidanzata Hatice Cengiz a TPI : “Pensavo che l’Occidente si sarebbe battuto, invece ho trovato reticenza”

5. Conflitto d’interenzi (di Giulio Gambino) / 6. Se Renzi vivesse in Arabia Saudita (di Selvaggia Lucarelli) /6. Le dimissioni di Renzi e il coraggio delle opinioni (di Alessandro Di Battista) / 7. Italia Morta Riad: l’imbarazzo di Renzi a spasso per il mondo in piena pandemia dopo aver fatto cadere il Governo (di Luca Telese) /8. Fratoianni a TPI: “Gravissimo, Renzi querela senza aver neanche risposto ai giornalisti”

Potrebbero interessarti Roma, Gualtieri non ha i numeri. Letta ora punta su Sassoli per far fuori Raggi (di M. Antonellis) Renzi ha saltato quasi il 60 per cento delle votazioni in Senato perché assente o “in missione” Bersani a Letta: “Nel Pd non torno, facciamo una nuova cosa: ricostruiamo il centrosinistra”