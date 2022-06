Renzi: “Il M5S pensa solo alle poltrone, uno sbadiglio li inghiottirà”

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha detto la sua sul destino che attende il M5S, in preda a una crisi interna e lacerata dallo scontro con l’ex capo politico Luigi Di Maio, che sarebbe prossimo a lasciare. Secondo l’ex premier quella dei pentastellati sarebbe “una triste fine”. “È una illusione che è finita“, ha detto Renzi in un’intervista a Rtl 102.5. “Quando facevo le dirette con voi da Palazzo Chigi avevamo i M5s in grande spolvero, cercavano di rappresentare un popolo. Oggi non è più così, sono un’illusione che è finita”, ha aggiunto. Secondo Renzi “un grande sbadiglio” inghiottirà il M5S.

Per il senatore di Rignano “lo scontro interno al Movimento è legato solo agli equilibri sulle poltrone“. “Noi pensiamo all’Ucraina, loro hanno in testa il secondo mandato”, ha dichiarato Renzi al Messaggero. “Di Maio ha rinnegato tutte le idee che lo hanno portato in parlamento. Bene, meglio tardi che mai. Ma questo non significa dargli la leadership dell’area Macron: è pur sempre l’uomo che ha visitato i gilet gialli. Stiamo ancora aspettando che si scusi per le sue parole sulla Boschi dopo l’assoluzione su banca Etruria e contro gli amministratori del Pd su Bibiano”, ha aggiunto.