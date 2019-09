Matteo Renzi lascia il Pd: come si chiamerà il suo nuovo partito?

Ormai è ufficiale, Renzi lascia il Pd, ma come si chiamerà il suo nuovo partito? L’annuncio della scissione dal Pd arriva nel giorno del giuramento dei sottosegretari del governo Conte bis. L’ex premier ha rassicurato tutti che il suo strappo dal Pd non significherà uno strappo con il governo, che lui stesso definisce “un miracolo”. Ma cosa ha in mente Matteo Renzi, dopo aver lasciato il Pd? Cosa farà? Come si chiamerà il suo nuovo partito?

A dirlo è lui stesso nell’intervista a Repubblica con cui ha annunciato che lascia il Pd.

• Renzi lascia il Pd: ecco chi lo segue e chi invece resta con Zingaretti

Renzi fonda un nuovo partito: il nome

Non è chiaro ancora quale sarà il nome del nuovo partito di Renzi. “Il nome non glielo dico, ma non sarà un partito tradizionale, sarà una casa. E sarà femminista con molte donne di livello alla guida. Teresa Bellanova sarà la capo delegazione nel governo”, dice Renzi. Tra i nomi che circolano, al momento sono solo indiscrezioni, ci sono Movimento civile o Italia del Sì.

I comitati civici che da circa un anno sono sorti intorno alla figura di Renzi, coordinati da Ettore Rosato, e che hanno aumentato vertiginosamente le donazioni negli ultimi mesi, portano il nome di Comitati azione civile – Ritorno al futuro. Potrebbe essere uno spunto per il nome del nuovo partito renziano?

Per adesso Renzi definisce il nuovo partito “Casa”. E spiega che ci vorrà ancora del tempo finché il nuovo soggetto politico entri a tutti gli effetti nella competizione politica. “La nostra Casa non si candiderà né alle regionali né alle comunali almeno per un anno. Chi vorrà impegnarsi lo farà con liste civiche o da indipendente. La prima elezione cui ci presenteremo saranno le politiche, sperando che siano nel 2023. E poi le Europee del 2024. Abbiamo tempo e fiato”, spiega a Repubblica.

Il nuovo partito di Renzi: l’annuncio alla Leopolda

Tutti gli occhi sono puntati sulla Leopolda, l’ormai tradizionale manifestazione che si tiene ogni anno dal 2010 all’ex stazione Leopolda di Firenze. Quest’anno la Leopolda si terrà dal 18 al 20 ottobre, e sarà lì che ufficialmente vedrà la luce il nuovo partito di Matteo Renzi.

“La Leopolda non è mai stata una manifestazione di partito. La aprirà Dario Nardella, che è mio fratello e che resterà nel Pd. Certo sarà chiusa come sempre dall’intervento di Teresa Bellanova e sarà la sede in cui presenteremo il simbolo. Ma sarà uno spazio di libertà per tutti. Parleremo dell’Italia 2029, dei prossimi 10 anni, non dei prossimi 10 giorni”, dice Renzi, che aggiunge: “la Leopolda sarà un’esplosione di proposte”.