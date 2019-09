Deputati e senatori a Italia Viva partito di Renzi

Matteo Renzi, leader del nuovo partito Italia Viva, nato dalla scissione dell’ex premier dal Partito democratico, svela oggi, mercoledì 18 settembre, i nomi dei deputati e dei senatori che hanno scelto di seguirlo. Questi parlamentari si iscriveranno ai nuovi gruppi che nasceranno a Montecitorio e a Palazzo Madama. Al Senato sono 13 i senatori (compreso Renzi) ad entrare nel partito Italia Viva.

Ecco i nomi dei Senatori che passano a Italia Viva:

Francesco Bonifazi

Teresa Bellanova

Ernesto Magorno

Laura Garavini

Eugenio Comincini

Davide Faraone

Valeria Sudano

Nadia Ginetti

Leonardo Grimani

Giuseppe Cucca

Mauro Maria Marino

I numeri della vigilia davano per certa una compagine di circa 40 parlamentari. “Venticinque alla Camera e quindici al Senato”, aveva rivendicato lo stesso Renzi, ospite di “Porta a Porta” da Bruno Vespa, il 17 settembre su Raiuno. “E ci sarà un sottosegretario, non due”, ha aggiunto.

Per avere una conferma definitiva dei nomi che comporranno la squadra di parlamentari di Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi, si dovrà aspettare la comunicazione sulla lista. Perché non si escludono adesioni o passi indietro dell’ultimo minuto, per le pressioni dal Nazareno verso gli indecisi e per la campagna acquisti last minute renziana.

“I parlamentari li ho lasciati tutti a Zingaretti”, ha scherzato l’ex segretario del Pd, riferendosi all’attuale segretario del Pd, Nicola Zingaretti. “Basta con questa cosa che se faccio una cosa io c’è sempre un retropensiero”, ha aggiunto, parlando delle polemiche che sono circolate negli ultimi giorni da quando le voci sulla scissione sono diventate sempre più concrete.

“La prossima Leopolda – ha detto Renzi – sarà la decima edizione della manifestazione fiorentina e sarà “l’occasione per presentare il simbolo e per aderire alla nuova Casa”.

Potrebbero interessarti Camera, no agli arresti domiciliari per il deputato di Forza Italia Diego Sozzani: Pd e M5s si spaccano La senatrice Donatella Conzatti passa da Forza Italia al nuovo partito di Renzi Le lacrime di Marcucci per l’addio di Renzi: “Ha fatto un errore”